Il referendum di giugno si avvicina Le linee guida per andare alle urne Quesiti schede e vademecum

Il referendum di giugno si avvicina, con cinque consultazioni abrogate in Italia il 8 e 9 giugno. Anche a Pisa i cittadini voteranno, e sul sito comunale è disponibile una guida completa con dettagli su modalità di voto, orari e apertura degli uffici elettorali. Sono disponibili schede, quesiti e vademecum per informare gli elettori sulla partecipazione alle urne durante questa importante consultazione.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno si terranno in tutta Italia cinque referendum abrogativi. Anche a Pisa i cittadini saranno chiamati alle urne. Sul sito del Comune di Pisa è stata pubblicata una guida completa con tutte le informazioni utili su modalità e orari di voto, apertura degli uffici elettorali e contenuto dei quesiti. Ogni elettore riceverà cinque schede, una per ciascun quesito, ognuna di colore diverso. Sulla scheda sarà presente il testo sintetico della norma che si propone di abrogare: barrando "sì" si sceglie di cancellarla, votando "no" si preferisce che resti in vigore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il referendum di giugno si avvicina. Le linee guida per andare alle urne. Quesiti, schede e vademecum

