Il Real Madrid annuncia ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore | i dettagli del suo contratto

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, con un contratto triennale fino al 2028. L'ex centrocampista guiderà la squadra a partire dal 1° giugno 2025, esordendo già durante il Mondiale per Club. La scelta segna una nuova, emozionante direzione per i Blancos, puntando sulla sua esperienza e talento. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente che Xabi Alonso sarĂ l'allenatore della squadra per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028. SarĂ subito in panchina per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il Real Madrid annuncia ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore: i dettagli del suo contratto

