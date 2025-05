Il re degli stracci dal cuore Viola Enrico Befani il presidente top

Il 69 anni fa, a maggio, la Fiorentina vinceva il suo primo scudetto, interrompendo l'egemonia dei grandi club del Nord. Una celebrazione per squadra, allenatore Fulvio Bernardini, tifosi e città , che ricordano un'impresa storica. Enrico Befani, considerato il “re degli stracci” dal cuore viola, rappresenta questa vittoria simbolica e il legame profondo tra la Fiorentina e i suoi sostenitori. La vittoria rimane un capitolo importante nella storia del calcio toscano

Sessantanove anni fa, era di maggio come ora, la Fiorentina vinceva il suo primo scudetto. Un’impresa che interuppe l’egemonia dei grandi club del Nord e che è stata celebrata nelle sue varie componenti: la squadra, e i giocatori; l’allenatore Fulvio Bernardini; i tifosi e il pubblico; la cittĂ . Chi è rimasto meno conosciuto è il presidente Enrico Befani, forse per il "peccato originale" di non essere fiorentino. Era infatti orgogliosamente pratese e non abbandonò mai i caratteri della sua cittĂ di origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il re degli stracci dal cuore Viola. Enrico Befani, il presidente top

