Il primo Regina Coeli dal palazzo Apostolico di Papa Leone XIV | Abbraccio i popoli che soffrono per la guerra

Nel suo primo Regina Coeli dal Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV si fa portavoce di speranza e solidarietà. Affacciatosi alla finestra, si rivolge a migliaia di fedeli in Piazza San Pietro, toccando i cuori di coloro che soffrono a causa della guerra. Con l'invocazione di pace, il Papa abbraccia tutti i popoli in difficoltà, unendo le voci in una fervente preghiera di conforto e unità.

Papa Leone XIV si affaccia per la prima volta alla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare la preghiera del Regina Coeli a migliaia di fedeli e pellegrini riuniti in Piazza San Pietro: "La nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono per la guerra. Invochiamo coraggio e perseveranza per per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace ".

