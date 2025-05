Il Presidente Mattarella rende omaggio a Ciriaco De Mita | messaggio ufficiale per il convegno ad Avellino

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dedicato un messaggio speciale per il convegno “Ciriaco De Mita - Quando morirò, continuerò a parlare”, in programma ad Avellino. L'annuncio è stato fatto dal Segretariato Generale della Presidenza, confermando così l'importanza dell'evento in memoria del grande politico e intellettuale italiano, che ha segnato profondamente la storia recente del paese.

