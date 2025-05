Il pilota inglese conquista la seconda pole stagionale a Monte Carlo e rafforza la corsa al mondiale

Il pilota inglese si è imposto a Monte Carlo, conquistando la sua seconda pole position stagionale e consolidando la sua corsa per il titolo mondiale. Sul celebre tracciato del Principato, il suo exploit in qualifica ha dimostrato ancora una volta le sue straordinarie abilità, intervallando la frustrazione di un digiuno di successi, e portando nuova energia nella sua lotta per il campionato.

Nel weekend al Principato si è assistito a un risultato importante per un pilota in lotta per il titolo mondiale, il quale aveva fatto della qualifica uno dei suoi tratti distintivi. Il trionfo sul tracciato di Monte Carlo rappresenta la seconda pole stagionale per il pilota, ponendo fine a un digiuno iniziato fin dalla prima . L'articolo Il pilota inglese conquista la seconda pole stagionale a Monte Carlo e rafforza la corsa al mondiale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il pilota inglese conquista la seconda pole stagionale a Monte Carlo e rafforza la corsa al mondiale

Altri articoli sullo stesso argomento

Sinner, buona anche la seconda: s’impone su De Jong con potenza, tecnica e fairplay. E conquista lo stadio quando soccorre il rivale caduto (video)

Jannik Sinner trionfa ancora, imponendosi con un netto 6-4, 6-2 sull'olandese Jesper De Jong. Oltre alla potenza e alla tecnica, il campione azzurro si è brillato anche per il fairplay, soccorrendo il rivale caduto sul campo.

Gragnolese trionfa contro Sporting Forte dei Marmi e conquista la Seconda Categoria

La Gragnolese festeggia la straordinaria vittoria contro lo Sporting Forte dei Marmi, conquistando così il traguardo della Seconda Categoria.

Ginnastica Fabriano seconda in Serie A1: Raffaello Motto conquista lo scudetto 2025

La Ginnastica Fabriano sfiora il sogno dello scudetto 2025, piazzandosi seconda in Serie A1 al termine di una combattuta finale a Torino.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piastri conquista un secondo premio dopo avere ottenuto una vittoria dominante al GP di Miami

Si legge su msn.com: Piastri diventa il primo pilota a vincere tre gare di fila per la McLaren da quando lo fece Mika Hakkinen. Albon si è classificato in una stretta seconda posizione La votazione è stata serrata ...

Verstappen conquista la pole a Miami, Antonelli in seconda fila

Secondo iltempo.it: Il pilota olandese della Red Bull, neo-papà, riscatta la deludente sprint race e gira in 1’26"204, che vale anche il record della pista. Secondo Lando Norris (McLaren) a soli 0"065.

Verstappen conquista la pole a Miami, Antonelli in seconda fila

corrierediarezzo.it scrive: Il pilota olandese della Red Bull, neo-papà, riscatta la deludente sprint race e gira in 1'26"204, che vale anche il record della pista. Secondo Lando Norris (McLaren) a soli 0"065. Terzo un super ...

English Language Proficiency Test for Pilots - DGCA ELP EXAM | ELP Test for Pilots | Part - 1 of ELP