Il perdono nel Giubileo Conferenza e mostra

A Città di Castello si è tenuta una conferenza e mostra al museo diocesano sul perdono nel Giubileo, focalizzandosi sull’indulgenza come tema centrale dell’Anno Santo. L’evento ha promosso un confronto tra storia e teologia, approfondendo il significato e l’importanza dell’indulgenza nel contesto giubilare, offrendo ai partecipanti una riflessione sulla sua evoluzione e valore spirituale.

CITTÀ DI CASTELLO - L'indulgenza e il giubileo: un'occasione di confronto per approfondire, alla luce della storia e della teologia, uno dei temi più caratteristici dell'Anno Santo. Al museo diocesano di Città di Castello si è svolta la conferenza dal titolo "Indulgenza: storia e significato", promossa nell'ambito delle iniziative culturali e religiose per il Giubileo del 2025. A guidare la riflessione sono stati due esperti relatori: don Andrea Czortek, vicario generale della diocesi e don Alberto Gildoni, incaricato diocesano per l'Annto Santo.

