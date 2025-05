Il Parma vince in rimonta a Bergamo Atalanta ko

Il Parma celebra una vittoria fondamentale a Bergamo, ribaltando il risultato contro l'Atalanta con un finale emozionante. Con il punteggio di 2-3, i ducali conquistano la salvezza nell’ultima giornata di campionato, mentre i nerazzurri, già qualificati per la Champions League, sperimentano un ampio turnover. Un match ricco di colpi di scena, che segna un traguardo importante per entrambe le squadre.

BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 2-3 la sfida tra Atalanta e Parma. I nerazzurri erano già certi della qualificazione alla prossima Champions League, i ducali grazie alla vittoria conquistata al Gewiss Stadium hanno ottenuto la salvezza all’ultima giornata. Ampio turnover per Gian Piero Gasperini, con Mateo Retegui in campo dal primo minuto per cercare di ritoccare il bottino di gol. I ducali, invece, hanno schierato un 3-5-2, ma in fase di non possesso la squadra di Chivu (oggi squalificato dopo la lite con Antonio Conte, al suo posto Gagliardi) ha iniziato a difendersi a cinque, con Delprato e Valeri appaiati alla linea difensiva... 🔗 Leggi su Ildenaro.it