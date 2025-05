Il Parma vince in casa dell'Atalanta e si salva! Da 0-2 a 3-2 Ondrejka premia la squadra di Chivu

Il Parma compie un'impresa straordinaria al Gewiss Stadium, ribaltando un iniziale svantaggio di 0-2 contro l'Atalanta. La squadra di Chivu, grazie a una prestazione incredibile, conquista una vittoria epica per 3-2, regalando ai tifosi un finale di stagione da brivido e assicurandosi la salvezza. In un match ricco di emozioni, Ondrejka si erge a protagonista, premiando con il suo talento la determinazione del Parma.

Succede di tutto al Gewiss Stadium nell`ultima giornata di Serie A. Il Parma ribalta lo 0-2 al termine del primo tempo e, 45` dopo, lo trasforma... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

