Il Papa a Gualtieri | Oggi posso dire che per voi e con voi sono romano

Oggi, in un momento storico per Gualtieri, il Papa ha espresso il suo legame con la comunità locale dichiara: "Oggi posso dire che per voi e con voi sono romano." Dopo un caloroso saluto al sindaco, si è diretto verso la basilica di San Giovanni in Laterano per la cerimonia di presa di possesso della Cattedra Romana, sottolineando l’importanza spirituale e simbolica di questo gesto.

