Il nuovo Sinigaglia Cinquemila firme a favore

Se dipendesse dai tifosi, il nuovo maxi Sinigaglia sarebbe già realtà, grazie al successo delle oltre 5.000 firme raccolte in poche settimane, di cui 4.315 online e 725 durante e dopo la partita contro l’... La campagna di adesioni mostra il forte interesse dei tifosi biancoblu per la riqualificazione dello stadio.

Dipendesse dai tifosi il nuovo maxi Sinigaglia sarebbe già una realtà, almeno a giudicare dal successo della raccolta di firme dei tifosi biancoblu che in poche settimane ha superato le cinquemila adesioni, 4.315 online sulla piattaforma Change e altre 725 raccolte durante e dopo la partita contro il Torino. L’iniziativa si è chiusa venerdì sera, al termine della partita casalinga contro l’Inter. "C’è un inizio e una fine a ogni cosa - spiega Simone Moretti, promotore dell’iniziativa - spero di aver dato, assieme a tutti i tifosi lariani firmatari e sostenitori, il mio e nostro piccolo contributo al sogno del nuovo stadio Giuseppe Sinigaglia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo Sinigaglia. Cinquemila firme a favore

Nuovo Stadio Sinigaglia, la parola dei comaschi: presentati i risultati del primo sondaggio cittadino

Ieri sera, allo Yacht Club di Como, si è tenuta una partecipata presentazione dei risultati del primo sondaggio cittadino sul nuovo stadio Sinigaglia, promosso da Fratelli d’Italia.

