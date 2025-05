Il nodo infrastrutture Il poker di progetti Montano vicino alla fine Odissea per San Paolo

L’assessore Marco Sapia ha confermato che i lavori di infrastrutture e il poker di progetti vicino a San Paolo stanno avanzando, con l’obiettivo di accelerare i tempi sfruttando condizioni meteorologiche favorevoli. La fine dell’odissea sembra vicina, grazie al progresso dei cantieri di Iolo, Viale Galilei, San Paolo e Paperino, dedicati all’impiantistica sportiva, segnando una fase conclusiva di un complesso processo di sviluppo.

"I lavori stanno proseguendo e c'è l'intenzione, nei limiti del possibile, di accelerarne i tempi sfruttando le condizioni meteo favorevoli". Lo ha assicurato l'assessore ai lavori pubblici Marco Sapia, in merito ai cantieri di Iolo, viale Galilei, San Paolo e Paperino relativi all'impiantistica sportiva. E volendo fare un punto della situazione aggiornato, si potrebbe partire da quello più prossimo alla conclusione: entro fine giugno, il Montano di viale Galilei dovrebbe essere restituito ai Cavalieri Union.

