Il Napolista ve lo dice da mesi, ora anche Di Marzio: “Conte e il Napoli verso la rottura, Allegri prima scelta” Ci siamo. Quel che il Napolista vi racconta da oltre due mesi, sta diventando realtà. Conte e il Napoli si stanno separando e il Napoli punta a chiudere al più presto con Massimiliano Allegri che sarà il futuro allenatore degli azzurri campioni d’Italia. Scrive Gianluca Di Marzio In casa Napoli si va sempre di più verso la fine del rapporto con Conte. Dopo la visita al Papa si terrà un incontro per fare il punto tra la società e l’allenatore pugliese ma la volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napolista ve lo dice da mesi, ora anche Di Marzio: “Conte e il Napoli verso la rottura, Allegri prima scelta”

Djokovic dice addio Murray dopo appena 6 mesi: “La nostra amicizia è diventata più profonda”

Dopo soli sei mesi, Novak Djokovic annuncia la conclusione della sua collaborazione con Andy Murray. Su Instagram, il tennista serbo esprime gratitudine per il supporto e il divertimento condiviso, sottolineando come la loro amicizia sia cresciuta.

Roma, la grande occasione per la Champions: la storia recente dice Atalanta favorita, gli ultimi mesi sorridono ai giallorossi

Nella sfida cruciale contro l’Atalanta, la Roma si trova a un bivio decisivo per la sua stagione. Con in palio un posto in Champions League, i giallorossi devono capitalizzare la striscia di 19 risultati utili consecutivi per mantenere viva la speranza di centrare il quarto posto.

Abusi, Depardieu condannato a 18 mesi

Gérard Depardieu, il celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale da un tribunale di Parigi per aggressione sessuale.

