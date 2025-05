Il Napoli sposta l’egemonia del calcio verso Sud a molta Italia non va giù

Il Napoli sta ridefinendo l'egemonia del calcio italiano, spostando l'asse verso il Sud, ma questo cambiamento non è accolto positivamente da molti. Nella rubrica "FALLI DA DIETRO", dedicata al commento della 38° giornata del campionato 2024-25, esploreremo la sfida tra Napoli e Inter, le due squadre che si contendono il titolo per il terzo anno consecutivo, rappresentando due visioni diametralmente opposte del nostro calcio.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 38° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Per il terzo anno consecutivo se lo giocano in due. Napoli e Inter. Le dominatrici degli ultimi tre campionati. Due poli opposti del calcio italiano. L’Inter dagli oscuri rapporti con la malavita. L’Inter fallita. Reduce dal disastro Suning della famiglia Zhang. Debiti spaventosi che superano i 700 milioni e che non consentirebbero a nessuno l’iscrizione al campionato. Secondo alcuni analisti, agghiacciante esempio di un sistema scandaloso che permette tutto... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli sposta l’egemonia del calcio verso Sud, a molta Italia non va giù

Approfondisci con questi articoli

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori

Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma.

Casalnuovo di Napoli: un quadrangolare di calcio in memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra

In memoria di Pasquale Feliciello, vittima innocente di camorra, il 17 maggio, alle 15:00, si svolgerà un quadrangolare di calcio presso il Centro sportivo Holly e Benji Village di Casalnuovo di Napoli.

Calcio, classifica serie A: Napoli a +1 sull’Inter

Roma, 12 maggio (askanews) – La 36ª giornata di Serie A ha offerto un emozionante mix di risultati, tra cui il pareggio tra Napoli e Genoa, che ha lasciato il campionato ancora più avvincente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Napoli sposta l’egemonia del calcio verso Sud, a molta Italia non va giù

Si legge su ilnapolista.it: Mai ringraziare abbastanza gli sleali bergamaschi che fregarono al Napoli tal Brescianini. Scott dei miracoli, leader indiscusso ...

Bianchi: «Napoli sta spostando l’egemonia del calcio al centro-sud, sarebbe la più grande notizia»

Lo riporta ilnapolista.it: Ottavio Bianchi, vincitore del primo scudetto con il Napoli, intervistato da Repubblica, a firma Marco Azzi. Bianchi, che ha allenato sia il Napoli sia l’Inter, ma che a Napoli ha fatto la storia (e l ...

Bianchi: "Coppa Italia? Scelta intelligente di Conte. Il Napoli sta spostando l'egemonia al centro-sud"

Scrive msn.com: Che succede se il Napoli vince il secondo scudetto in tre anni? "Che l’egemonia del calcio italiano si sposta per un po’ al centro sud: sarebbe la più grande notizia".