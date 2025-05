Il Napoli ci riprova per Garnacho | che bomba dall’Inghilterra spunta anche un indizio

Il Napoli torna a monitorare Garnacho, il nome più in voga durante l’ultima finestra di calciomercato. A sei mesi di distanza, spuntano nuovi indizi su un possibile ritorno del talento argentino dall’Inghilterra. Garnacho, oggetto di grande interesse azzurro, potrebbe presto riaccendere le speranze dei tifosi partenopei in vista della prossima stagione.

Garnacho è stato il nome più discusso durante la finestra di calciomercato dello scorso gennaio in casa Napoli. Ora, a circa sei mesi di distanza, la pista potrebbe riaccendersi. Alejandro Garnacho è stato un profilo molto attenzionato dal Napoli e dal suo staff di calciomercato, guidato da Giovanni Manna. Durante il mercato di gennaio, con la partenza di Kvaratskhelia, l’ argentino del Manchester United era stato scelto come sostituto ideale per rinforzare le corsie offensive azzurre. Ora, con una nuova stagione da programmare, ci potrebbe essere un nuovo contatto importante tra le parti... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it