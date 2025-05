Il monologo della speziale la serie si ferma per un motivo preoccupante legato a una sua creatrice

La serie "Il monologo della speziale" si ferma temporaneamente a causa di problemi di salute dell'illustratrice Nekokurage, che ne ha causato la sospensione, anche nell'adattamento anime attualmente in corso. La pausa riguarda il manga e la sua versione anime, entrambe influenzate dal problema di salute dell'artista. La serie, che segue le avventure di Maomao e Jinshi, si ferma per motivi preoccupanti legati alla creatrice, già alla seconda stagione dell'anime.

Con l'adattamento anime attualmente alla sua seconda stagione, la serie di Maomao e Jinshi si prende una pausa per un motivo preoccupante legato all'illustratrice Nekokurage. Il manga Il monologo della speziale sospende temporaneamente la pubblicazione a causa dei problemi di salute della disegnatrice Nekokurage, colpita da scarlattina e pertosse. Che impatto avrà questa spiacevole situazione sulla serie? Una pausa forzata per Il monologo della speziale Il monologo della speziale, saga intrisa di intrighi di corte e deduzioni affilate, ha conquistato in breve tempo un posto d'onore tra le serie anime più seguite degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il monologo della speziale, la serie si ferma per un motivo preoccupante legato a una sua creatrice

