Il ministro Nordio interviene sul caso di Garlasco | Irragionevole una condanna senza rifare il processo

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene sul controverso caso di Garlasco, sottolineando l'irragionevolezza di una condanna senza la ripetizione del processo. Nordio afferma che non ci saranno conseguenze per i magistrati coinvolti nella precedente inchiesta, evidenziando che la responsabilità sussiste solo se un giudice ignora la legge. Una posizione che riaccende il dibattito sulla giustizia e sull'importanza di un processo equo.

Nordio dice che non ci saranno conseguenze per i magistrati della vecchia inchiesta: "Responsabilità solo se il magistrato non conosce la legge"... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il ministro Nordio interviene sul caso di Garlasco: "Irragionevole una condanna senza rifare il processo"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso Garlasco, il ministro della Giustizia Nordio mette in dubbio la condanna di Alberto Stasi: â€œÈ irrazionale” - Facendo riferimento alle prime due assoluzioni, Nordio ha criticato l’esito del processo conclusosi nel 2015. Invoca riforme del sistema giudiziario e accusa le leggi, non i magistrati ... Secondo msn.com

Il ministro Nordio interviene sul caso di Garlasco: "Irragionevole una condanna senza rifare il processo" - Nordio dice che non ci saranno conseguenze per i magistrati della vecchia inchiesta: "Responsabilità solo se il magistrato non conosce la legge" ... Segnala virgilio.it

Caso Garlasco, Nordio: "Irragionevole la condanna a Stasi dopo assoluzione" - Anche il ministro della Giustizia si è espresso con una propria opinione sul caso di Garlasco, riferendosi al filone chiuso che ha portato alla condanna definitiva ... Come scrive msn.com

Dal Ministro Nordio nessuna ingerenza sul caso Uss, pieno rispetto del nostro ordinamento