Il Milan svincola subito Conceicao | storia finita Nei prossimi giorni …

Il Milan ha deciso di svincolare immediatamente Sérgio Conceição, segnando la fine della sua avventura con il club. La storia tra il tecnico portoghese e i rossoneri si conclude anticipatamente, e nei prossimi giorni sarà ufficiale l'addio. La decisione del club apre un nuovo capitolo per il futuro, con l'obiettivo di individuare una nuova guida tecnica per la stagione 2025-2026.

Sérgio Conceição non sarà l'allenatore del Milan anche nella stagione 2025-2026: il club rossonero ha deciso di svincolarlo subito 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan svincola subito Conceicao: storia finita. Nei prossimi giorni …

Leggi anche questi approfondimenti

Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana”

Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: sblocca Ndoye. Conceicao all'attacco, mette dentro anche Abraham Live 0-1

All'Olimpico, l'attesa finale di Coppa Italia vede sfidarsi Milan e Bologna. I rossoneri, già detentori di cinque trofei, cercano riscatto dopo nove finali perse.

Milan-Bologna, Conceiçao vs Italiano atto terzo: in palio c'è anche il futuro

Milan-Bologna, Conceição vs Italiano: atto terzo di una sfida che va oltre il campo. In palio c'è il futuro delle due squadre, entrambe alla ricerca di riscatto e contratti rinnovati.

Su questo argomento da altre fonti

Milan, Conceicao chiude nel peggiore dei modi: niente saluto a Calabria e no alla medaglia. La replica dell’ex capitano

Si legge su sport.virgilio.it: Milan, il gesto di Conceicao a fine partita fa discutere: il tecnico rossonero nega il saluto a Davide Calabria che replica con una pacca al suo ex allenatore ...

Non piace a Conceiçao ma questo Milan va

Secondo informazione.it: "In questo momento Conceicao non è importante. (Milan News) Il nuovo modulo sta portando risultati e buoni numeri per il Milan. I rossoneri, con la difesa a tre, hanno subito una sola rete (in ...

Milan, capolinea Conceicao: ecco perché può dire addio subito dopo il derby

Scrive calciomercato.it: E’ una partita, quella di San Siro, che può anche rappresentare il capolinea per Sergio Conceicao. Milan, Conceicao e lo scenario dimissioni in caso di flop nel derby: alta tensione Nelle ...