il mediterraneo come destino bartolomeo cristiano e la sua nuova mostra sul tramonto dell occidente

Il 30 maggio presso la chiesa di Sant’Angelo a Segno, via dei Tribunali 45, si inaugura la mostra di Bartolomeo Cristiano, “Mediterraneo – Un mare d’oro. Alba e tramonto dell’Occidente”. Un percorso artistico che esplora il senso di un mare simbolo di bellezza, incontri e contrasto tra progresso e declino, offrendoci uno sguardo suggestivo sul destino dell’Occidente attraverso gli occhi del visionario Cristiano.

