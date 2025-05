Il Manchester United mette Garnacho fuori squadra | l’allenatore gli ha chiesto di andarsene

Il Manchester United ha deciso di mettere Garnacho fuori squadra, con l'allenatore che gli ha consigliato di cercare un'altra squadra per la prossima stagione. Dopo un confronto, Amorim ha suggerito all’argentino di trovare una nuova destinazione. La decisione segna un cambiamento importante nel futuro del giovane talento, che non resterà più ai Red Devils. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa separazione.

Dopo una discussione Amorim ha chiesto a Garnacho di trovarsi una nuova squadra per la prossima stagione: l'argentino non resterĂ al Manchester United... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il Manchester United mette Garnacho fuori squadra: l’allenatore gli ha chiesto di andarsene

Scopri altri approfondimenti

L’ala del Manchester United Alejandro Garnacho medita nel suo futuro mentre Luke Shaw si riflette sull’ultimo spettacolo horror

Alejandro Garnacho riflette sul suo futuro al Manchester United, considerando l'importanza della finale di Europa League, mentre Luke Shaw analizza con amarezza l'ultima prestazione nefasta della squadra.

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare»

Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra.

Premier League, Cucurella decide Chelsea-Manchester United. I Blues rispondono all’Aston e agganciano il terzo posto

Nella 37a giornata di Premier League, il Chelsea supera il Manchester United grazie a una rete di Cucurella, rispondendo così alla vittoria dell'Aston Villa.

Su questo argomento da altre fonti

Manchester United, i dubbi di Garnacho: “Mi godrò l’estate e poi vedremo”

Come scrive gianlucadimarzio.com: Garnacho si è sfogato al termine della sconfitta in finale di Europa League. Pochi minuti e poche certezze sulla sua permanenza a Manchester ...

Pagina 0 | Garnacho sul mercato, che litigio con Amorim: lo United è un inferno, tutti contro tutti!

Riporta tuttosport.com: L'esterno argentino furioso per essere stato escluso dalla finale, il tecnico lo umilia in conferenza. E Ratcliffe piazza sul mercato l'intera squadra!

Garnacho sul mercato, che litigio con Amorim: lo United è un inferno, tutti contro tutti!

Si legge su tuttosport.com: L'esterno argentino furioso per essere stato escluso dalla finale, il tecnico lo umilia in conferenza. E Ratcliffe piazza sul mercato l'intera squadra!

Garnacho??|#shorts #fyp #trending