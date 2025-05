Il Lecce vince e regala ai Viola l' accesso alla Conference League

Il Lecce conquista una vittoria cruciale, regalando così alla Fiorentina l'accesso alla Conference League. I viola, impegnati nell'ultima giornata del campionato, rispondono alla pressione vincendo 3-2 a Udine. Tuttavia, il risultato finale è reso possibile anche dall'assurda sconfitta del Venezia, avvenuta due settimane prima, che ha aperto le porte a un traguardo inaspettato per la Fiorentina in una stagione dominata dal Napoli.

La Fiorentina fa quello che deve fare, andando a vincere a Udine per 3 a 2 la 38esima e ultima stagione di questo campionato targato Napoli. Il risultato, però, complice l'assurda prova di Venezia con sconfitta di due settimane fa, non sarebbe bastato a portare i Viola in Conference League per

