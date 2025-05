Il Lecce vince con la Lazio e conquista la terza salvezza di fila | tripudio giallorosso

Il Lecce trionfa all’Olimpico contro la Lazio, conquistando così la terza salvezza consecutiva, un traguardo storico per il club. Con l’entusiasmo di 4mila tifosi al seguito, i giallorossi hanno messo in campo una prestazione impeccabile, dimostrando dedizione e determinazione. Questo risultato rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un simbolo di resilienza e crescita per la squadra salentina.

LECCE – Con una partita di una dedizione infinita, il Lecce vince all'Olimpico contro la Lazio e centra la terza salvezza consecutiva, risultato mai raggiunto nella sua storia. Scortato da 4mila straordinari tifosi, i salentini hanno sfoderato una prestazione chirurgica

