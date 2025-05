Il Lazio trionfa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana 2025 | giovani eroi in azione a Scalea

Il Lazio trionfa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana 2025 a Scalea. La squadra della regione, composta da giovani volontari, ha conquistato il primo posto durante l’evento, giunto alla sua terza edizione. Un successo che premia l’abilità e il coraggio di questi giovani eroi in azione, provenienti da tutta Italia, che dimostrano quanto il volontariato e la preparazione siano fondamentali per una società più sicura.

La squadra della regione Lazio ha conquistato il primo posto alla terza edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, svoltesi quest'anno nella splendida cornice di Scalea, in Calabria. Un evento che ha visto protagonisti 120 giovani volontari CRI provenienti da tutta.

