In Italia, oltre sei milioni di lavoratori guadagnano circa mille euro al mese, entrando nella categoria del "lavoro povero". Questo fenomeno evidenzia una seria problematica salariale, con molte persone occupate ma con retribuzioni insufficienti a garantirsi una vita dignitosa. La questione coinvolge lavoratori di diversi settori e sottolinea le sfide del mercato del lavoro italiano, dove la precarietà e le retribuzioni basse persistono, creando problematiche sociali ed economiche.

Roma, 25 maggio 2025 -?? Oltre sei milioni di lavoratori arrivano a malapena a mille euro mensili di stipendio. È solo uno dei numeri della questione salariale italiana: è quello, però, che individua la platea del lavoro “povero”, per la quale l’essere occupati e il percepire uno stipendio non rappresentano più lo scudo contro il rischio povertà . Una condizione economica e sociale che deriva da part-time involontario, contratti a tempo determinato senza successive assunzioni stabili o rinnovi, applicazione di contratti collettivi con minimi orari bassissimi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il lavoro povero e sottopagato: sei milioni con mille euro al mese

