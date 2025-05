Il Gubbio è ancora in stand-by Prima scelta il direttore sportivo

Il Gubbio è in attesa, con il direttore sportivo come prima scelta, in una fase di stand-by. La società osserva gli esiti di playoff e playout di Serie B e C, mentre affronta le complessità amministrative delle società di Lega Pro. La dirigenza sta ancora valutando il nuovo progetto e le strategie future, monitorando attentamente le evoluzioni del mercato e le opportunità per rinforzare la squadra e riprendere con slancio il cammino.

È una situazione di stand-by in casa Gubbio. Mentre si osserva con curiosità l’esito dei vari playoff e playout di Serie B e C – oltre alle vicissitudini di natura amministrativa che svariate società di Lega Pro dovranno affrontare in questo periodo – la società rossoblù sta ancora valutando il ventaglio di possibilità in vista della prossima stagione. A partire dalla guida tecnica: mister Gaetano Fontana, che ha firmato un contratto fino a luglio 2026, era in città anche per la Festa dei Ceri ed ha già avuto un paio di incontri con il presidente Sauro Notari: nessuna novità su questo fronte, in quanto anche il tecnico calabrese sarebbe in attesa della decisione sul nuovo direttore sportivo per programmare la nuova stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Gubbio è ancora in stand-by. Prima scelta il direttore sportivo

