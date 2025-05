Il futuro di Allegri è ancora legato a Conte | bloccato dal Napoli ma Tare insiste per portarlo al Milan

Il futuro di Allegri rimane incerto, con il suo ritorno ancora legato a Conte e bloccato dal Napoli. Tuttavia, Tare insiste per portarlo al Milan, alimentando le aspirazioni dell’ex tecnico. Dopo un anno lontano dal campo, le motivazioni sono alte e Allegri è pronto a tornare in panchina, determinato a competere ai massimi livelli e dare nuovo slancio alla sua carriera.

Il futuro di Allegri è ancora legato al duello di Conte: bloccato dal Napoli, ma Tare insiste per portarlo al Milan

Allegri e Conte, futuro lontano dal Milan? Questo lo scenario odierno

Allegri e Conte, due allenatori di alto profilo, sono spesso accostati al Milan, ma il loro futuro potrebbe non includere i rossoneri.

Juventus, Pedullà svela: «Ecco quale sarà il giorno delle decisioni per la panchina bianconera, sarà Elkann a decidere il futuro di tutti. Su Conte e Allegri…»

Alfredo Pedullà svela il giorno decisivo per il futuro della Juventus, in cui Elkann probabilmente annuncerà la scelta tra Conte e Allegri come nuovo allenatore.

Gazzetta - Allegri-Napoli, contatti continui con ADL: offerto lo stesso contratto di Conte

Come scrive msn.com: Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a cautelarsi in vista della prossima stagione e del futuro. Per questo motivo, in attesa della decisione di Antonio Conte se andare via o restare a Napoli, si ...

De Laurentiis incontra Conte: ore decisive per il futuro del tecnico al Napoli

Secondo msn.com: Ieri il tecnico era a Ischia al compleanno del presidente. Prossime ore decisive, DeLa pronto a investire 200 milioni ...

Allegri al Napoli se parte Conte perché è il profilo giusto per De Laurentiis