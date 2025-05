Il Foggia vilipeso nella lente dell' antimafia le promesse di Salvini e la protesta contro il fotovoltaico nella Laguna

La settimana a Foggia è stata segnata da tensioni e scandali: il coinvolgimento mafioso nel calcio locale e le promesse non mantenute di Salvini, che ha suscitato proteste contro il fotovoltaico in laguna. Gli arresti che rivelano il tentativo di Marco Lombardi di influenzare il Calcio Foggia 1920 confermano le ombre su una città fragile. La visita del ministro si inserisce in un quadro di confronto e crisi diffuse.

Gli arresti che certificano come con il metodo mafioso Marco Lombardi avesse messo gli occhi sul Calcio Foggia 1920, spinto da un senso di rivalsa, con le pressioni criminali sul patron dimissionario, hanno contrassegnato la settimana che volge al termine. La visita del ministro Salvini, un'altra.

