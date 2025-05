Il flop di Jaguar | dopo la cura degli indiani di Tata il giaguaro non corre più

Dopo l'acquisizione da parte di Tata Motors nel 2008, Jaguar ha perso il suo storico splendore. Nonostante l'investimento di 2,3 miliardi di dollari per rilevare il marchio da Ford, la cura indiana non è riuscita a riportare il giaguaro alla velocità di un tempo. In un contesto di crisi economica globale, il marchio ha faticato a risollevarsi, segnando un noto flop nella sua storia recente.

L’anno chiave? Il 2008. Tata Motors, la più importante casa automobilistica indiana parte del colosso Tata Group, mette 2,3 miliardi di dollari sul tavolo di Ford Motors Company. L’obiettivo: acquistare Jaguar e Land Rover. In quegli anni, del resto, la crisi economica stava soffiando in tutto l’Occidente e Ford – in difficoltà come tante altre rivali – era disposta a vendere i suoi gioielli a prezzo di saldo. “Ci state facendo un grande favore acquistando la Jlr (Jaguar Land Rover ndr)”, dichiarò Bill Ford, presidente di Ford, agli acquirenti asiatici. Da quel momento in poi l’ immagine dei due storici marchi premium britannici non sarebbe tuttavia più stata la stessa... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il flop di Jaguar: dopo la cura degli indiani di Tata il giaguaro non corre più

