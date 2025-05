Il Flaminio si trasforma in un fortino e non si passa | la Rivierabanca vince il derby di gara1 su Forlì

Il Flaminio si trasforma in un vero e proprio fortino per la Rivierabanca Rimini, che conquista gara1 della semifinale playoff contro l'Unieuro Forlì. Con il palazzetto gremito da 3118 appassionati, i biancorossi si impongono 75-69 in un match intenso e combattuto, dove la squadra di casa riesce a prevalere proprio nel finale. Un avvio di playoff che preannuncia una sfida avvincente e ricca di emozioni.

La Rivierabanca Rimini fa leva sul fattore Flaminio e in un fortino esaurito in ogni ordine di posto (ancora 3118 spettatori) vince gara1 della semifinale playoff. In un clima torrido, i biancorossi hanno la meglio sull’Unieuro Forlì 75-69. E’ partita vera fino alla volata finale, con Forlì che... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il Flaminio si trasforma in un fortino e non si passa: la Rivierabanca vince il derby di gara1 su Forlì

