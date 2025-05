Il finale de Le indagini di Lolita Lobosco tra cadavere alleanze e nuovi impegni televisivi

Il finale de "Le indagini di Lolita Lobosco" segna la conclusione di un viaggio avvincente tra misteri e colpi di scena. Sebbene la serie non proseguirà con una nuova stagione, il pubblico ha potuto riabbracciare i personaggi attraverso le repliche della terza stagione. Stasera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l'episodio finale "Un brutto affare", chiudendo così un capitolo indimenticabile.

Lolita Lobosco non proseguirà con una nuova stagione, ma ha accompagnato il pubblico per due settimane grazie alle repliche della terza stagione. La programmazione, infatti, giunge al termine stasera in prima serata su Rai 1 con l'episodio finale intitolato Un brutto affare. L'ultima puntata trasmessa fino a oggi segna un momento cruciale nella storia della .

Come finisce Lolita Lobosco 3: la spiegazione finale di Angelo e Lolita