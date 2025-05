Il film sci-fi post-apocalittico di Ridley Scott fissa la data di uscita al 2026

Il film sci-fi post-apocalittico di Ridley Scott, intitolato "The Dog Stars," è previsto per il 2026. Con un cast stellare che include Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley, il film promette di portare sul grande schermo una visione futuristica e coinvolgente, ambientata in un mondo devastato. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su questa attesissima produzione del maestro del cinema.

Il film sci-fi post-apocalittico di Ridley Scott fissa la data di uscita al 2026 Il film di fantascienza post-apocalittico di Ridley Scott, The Dog Stars, uscirà nel 2026. Con Jacob Elordi ( Euphoria ), Josh Brolin ( Dune ) e Margaret Qualley ( The Substance ), il prossimo film del regista di Il gladiatore è tratto dall’omonimo romanzo di Peter Heller del 2012. Con una sceneggiatura di Mark L. Smith, autore di Twisters, il film è ambientato all’indomani di una catastrofica epidemia influenzale che ha quasi spazzato via l’umanità. Secondo Variety, The Dog Stars uscirà il 27 marzo 2026, con le riprese attualmente in corso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

The Dog Stars: finite le riprese del nuovo film di Ridley Scott tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Ridley Scott, celebre regista di Alien e Il gladiatore, ha concluso le riprese del suo nuovo film, The Dog Stars, un adattamento del romanzo post-apocalittico di Peter Heller.

Film di fantascienza post-apocalittico di ridley scott in uscita nel 2026

Ridley Scott torna nel 2026 con il film post-apocalittico "The Dog Stars", tratto dal romanzo di Peter Heller del 2012.

Ridley Scott, il suo nuovo film di fantascienza post-apocalittico ha una data di uscita

Il nuovo film di Ridley Scott, "The Dog Stars", è un-epica avventura post-apocalittica tratto dal romanzo di Peter Heller, con uscita prevista per il 27 marzo 2026.

Ne parlano su altre fonti

Ridley Scott, il suo nuovo film di fantascienza post-apocalittico ha una data di uscita

Scrive movieplayer.it: Il film di fantascienza post-apocalittico di Ridley Scott, The Dog Stars, arriverà nelle sale nel 2026 nonostante le riprese siano già a buon punto.

The Dog Stars: annunciata la data d'uscita del nuovo film di Ridley Scott

Riporta cinema.everyeye.it: Le riprese sono attualmente in corso in Italia, ma quando uscirà l'atteso film post-apocalittico di Ridley Scott?

Ridley Scott sceglie Avezzano, la citta aquilana si trasforma in un set post-apocalittico

Segnala tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Ridley Scott sceglie Avezzano, la citta aquilana si trasforma in un set post-apocalittico ...

RAISED BY WOLVES Official Trailer (2020) Ridley Scott, Travis Fimmel, Sci-Fi Series HD