Il distretto conciario di Solofra tra crisi e sostenibilità | un confronto per il futuro del Mezzogiorno

Lunedì 26 maggio a Solofra si svolge un confronto sul distretto conciario tra crisi e sostenibilità. Il distretto, uno dei più antichi del Mezzogiorno, fa parte dell'area Solofra/Montoro/Serino, centro storico della lavorazione della concia. L’evento mira ad analizzare le sfide del settore nel contesto globale, esplorando le strategie per un futuro sostenibile e competitivo, affrontando crisi economiche e ambientali e promuovendo innovazione e adattamento.

Lunedì 26 Maggio, alle ore 9.30 a Solofra si terrà un interessante confronto all'interno del Distretto industriale SolofraMontoroSerino, che rappresenta a tutt'oggi uno dei poli della lavorazione della concia piu antichi del mezzogiorno d'Italia.

