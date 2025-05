Il debuttante Alessio Milani vince l' edizione numero 50 della 100 km del Passatore

Alessio Milani, al suo debutto alla 100 km del Passatore, conquista la storica 50ª edizione da record, fermando il cronometro a 6 ore, 50 minuti e 29 secondi, suo personal best. La gara, da Firenze a Faenza, è stata vinta anche dal francese Julien Nison, confermando il livello di competitività di questa storica ultramaratona. Un risultato sorprendente che consacra Milani come nuovo protagonista della disciplina.

La storica 50esima edizione della 100 km del Passatore (Firenze-Faenza) è stata vinta dal debuttante Alessio Milani (pettorale 59) dell'Atletica Monfalcone, che ha tagliato il traguardo in 6 ore, 50 minuti e 29 secondi (suo personal best) precedendo il debuttante francese Julien Nison.

Alessio Milani trionfa alla 50ª Cento Chilometri del Passatore

Alessio Milani vince la 50ª edizione della Cento Chilometri del Passatore, correndo in 6 ore 50 minuti e 29 secondi.

Passatore 2025: vince Alessio Milani, la riminese Moroni terza tra le donne

Da altarimini.it: Tra le donne, successo per Ilaria Bergaglio in 7h46’53”. Seconda Daniela Valgimigli, terza la riminese Federica Moroni. Al via da piazza Duomo, 3.332 partecipanti.

