Il console onorario ponte tra culture Guariglia | Efficaci antenne dei loro Paesi nel nostro territorio

Ieri, 24 maggio 2025, a Palazzo Chiaramonte Steri, si è tenuto il convegno "Il Console Onorario: Ruolo, Responsabilità e Utilità nel Mondo Contemporaneo". Un'occasione per riflettere sull'importanza dei console onorari come ponti tra culture, efficaci antenne dei loro paesi nel nostro territorio, promuovendo dialogo e collaborazione tra le nazioni.

Ha avuto luogo ieri, sabato 24 maggio 2025, presso Palazzo Chiaramonte Steri, il convegno di Diritto Consolare dal titolo: "Il Console Onorario: Ruolo, Responsabilità e Utilità nel Mondo Contemporaneo". Nel corso della mattinata, dopo i saluti del decano del Corpo Consolare di Palermo, Antonio Di... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il console onorario ponte tra culture, Guariglia: "Efficaci antenne dei loro Paesi nel nostro territorio"

Argomenti simili trattati di recente

Tahomà, un ponte tra culture e solidarietà: un alimentari per cambiare la vita di un villaggio del Gambia

Tahomà, un ponte tra culture e solidarietà, nasce per trasformare un piccolo negozio di alimentari in un riflesso di speranza e opportunità.

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte

Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2.

Maltempo,Milano: allagato ponte Lambro

Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere Ponte Lambro. Nella serata, sono stati registrati 60 mm di pioggia in sole due ore, provocando disagi significativi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il console onorario ponte tra culture, Guariglia: "Efficaci antenne dei loro Paesi nel nostro territorio"

palermotoday.it scrive: Ha avuto luogo ieri, sabato 24 maggio 2025, presso Palazzo Chiaramonte Steri, il convegno di Diritto Consolare dal titolo: "Il Console Onorario: Ruolo, Responsabilità e Utilità nel Mondo Contemporaneo ...

A Palermo un convegno sul ruolo dei Consoli onorari. Palmigiano “Fondamentale per la cooperazione”

Come scrive msn.com: A Palermo un convegno sui Consoli onorari. Il console onorario della Lituania per la Sicilia Palmigiano "Fondamentale per la cooperazione" ...

Convegno a Palermo sul ruolo dei consoli onorari

Secondo ansa.it: In un contesto internazionale in continua evoluzione, i consoli onorari rappresentano un punto di raccordo essenziale tra i popoli, contribuendo a rafforzare relazioni istituzionali, favorire lo scamb ...

Pierluigi Aluisio, Console Onorario del Kazakhstan a Venezia