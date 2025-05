Il colpo De Bruyne in dirittura d’arrivo spunta la possibile data per le visite mediche

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli sta entrando nel vivo, con la possibilità di fissare già una data per le visite mediche. Il centrocampista belga, ormai molto vicino ai partenopei, si prepara a vivere una nuova avventura dopo aver contribuito al quarto scudetto del Napoli. L'attenzione dei tifosi è tutta sul futuro, mentre avanzano i dettagli per il trasferimento tra speranze e formalità.

Il centrocampista belga De Bruyne sempre più vicino al Napoli. Il Napoli festeggia il suo quarto scudetto ma è già proiettato verso la prossimo stagione.

Oppini: “McTominay fuoriclasse? Non lo definirei così. De Bruyne? Un colpo da sogno”

Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, esprime le sue opinioni sui giocatori di calcio in una recente intervista.

5 milioni e firma per il Napoli: il colpo infiamma i tifosi in attesa di De Bruyne

Il Napoli è pronto a infiammare i propri tifosi con l'arrivo di un giovane talento per 5 milioni, mentre si attende l'attesissimo colpo De Bruyne.

De Bruyne-David, il Napoli sogna il doppio colpo a parametro zero

Il Napoli è pronto a fare un grande passo sul mercato, puntando a un doppio colpo a parametro zero che potrebbe regalare ulteriore qualità alla squadra.

Ceccarini su Tmw: “Conte obiettivo anche del Milan, su De Bruyne…”

Come scrive tuttojuve.com: Niccolò Ceccarini su Tmw: Lo scudetto e subito un primo grande colpo. Per il Napoli sono giorni molto belli. Non solo la gioia sul campo ma anche la possibilità di costruire ...

De Bruyne ha trovato casa a Napoli, in settimana gli avvocati in città per l'acquisto della villa (Di Marzio)

Secondo informazione.it: C'è da limare l'accordo economico. I figli frequenteranno una scuola americana. Il belga ha scelto Napoli De Bruyne ha trovato casa a Napoli, c’è da limare l’accordo economico (Di Marzio) Gianluca Di ...

