il cds non è un farmaco e non serve per curare diverse patologie

Il CDS, o diossido di cloro, non è un farmaco e non ha alcuna validità scientifica nel trattamento di patologie, inclusi i tumori. Recenti condivisioni su Facebook lo promuovono erroneamente come rimedio, anche contro presunti "danni da vaccino". È fondamentale riportare l'attenzione sui fatti e informarsi correttamente, soprattutto considerando le conseguenze potenzialmente gravi di tali affermazioni. Oggi analizziamo il tema attraverso un filmato che chiarisce la questione.

Diverse condivisioni Facebook tornano a promuovere il «diossido di cloro» altrimenti detto anche «biossido di cloro» (CDS) come farmaco per curare diverse patologie, compresi i tumori. In questo caso viene proposto anche contro non meglio precisati «danni da vaccino». Stavolta ci occupiamo del filmato di un medico tedesco, Andreas Ludwig Kalcker. La sostanza non cambia rispetto alla narrazione che avevamo trattato in un articolo precedente, dove addirittura lo si proponeva come rimedio contro l’autismo, che non è una malattia. Sì, lo avevamo già spiegato. Repetita iuvant. Per chi ha fretta:. In un filmato il dottor Kalcker promuove basse diluizioni di diossido di cloro (CDS) contro vari patologie, sostenendo che è sicuro assumerlo come farmaco... 🔗 Leggi su Open.online