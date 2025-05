Il cardinale Bagnasco | C?è una umanità impaurita per ciò che non va nel mondo

Il cardinale Angelo Bagnasco, 82 anni, ex presidente della CEI e della Conferenza Episcopale Europea, esprime la sua visione in un libro, sottolineando come l’umanità possa sentirsi impaurita per le criticità del mondo. Con una lunga esperienza pastorale, Bagnasco evidenzia le sfide e le paure della società moderna, invitando a riflettere sulla necessità di solidarietà e speranza per affrontare le difficoltà globali.

TREVISO - Il cardinale Angelo Bagnasco, 82 anni, per dieci presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) e poi, dal 2016 al 2021, di quella Europea ha affidato a un libro la sua visione.

