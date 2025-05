Il capo dell’Oms corre a riposizionarsi I tagli americani? Salutari per l’Africa

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, segna un cambio di rotta, accogliendo i nuovi tagli americani ai finanziamenti per la salute in Africa. Abbandonando le critiche verso le politiche di Donald Trump, Ghebreyesus sottolinea come il “terzo mondo” possa finalmente smettere di dipendere dagli aiuti esterni. Questa rivoluzione nella percezione dell'autosufficienza sanitaria apre a nuove opportunità per il continente africano. Continua a leggere...

© Laverita.info - Il capo dell'Oms corre a riposizionarsi «I tagli americani? Salutari per l'Africa»

