Il cantiere non si ferma L’emergenza territoriale compresi i trasporti avrà la sede entro il 2025

Il cantiere non si ferma: entro il 2025 la sede dell’emergenza territoriale e trasporti. La nuova Casa della Comunità Aurelio Giomi, aperta domani, rappresenta un nuovo inizio, non un traguardo finale, come sottolineato dal sindaco Mugnaini. Il Comune si impegna a proseguire con determinazione i lavori per migliorare servizi e infrastrutture, assicurando attenzione alle esigenze della comunità e alla continuità del progresso cittadino.

Sopra le teste, ancora le gru. L'apertura, da domani, della nuova Casa della Comunità Aurelio Giomi non è punto di arrivo, ma un nuovo inizio. Lo ha chiarito con fermezza il sindaco Alessio Mugnaini, che non ha perso tempo nel prendersi il prossimo impegno: "Ci rimettiamo subito al lavoro per completare l'edificio B, finanziato interamente con risorse del bilancio comunale". Il cantiere non si ferma, dunque. Il maxi progetto – del valore complessivo di 4 milioni di euro – ha previsto infatti la realizzazione di due fabbricati: accanto alla Casa della Comunità appena inaugurata, è già in piedi un secondo edificio che ospiterà una parte fondamentale del tessuto associativo locale.

