Il cancelliere tedesco e Merz sono scioccati dalla telefonata di Zelensky, mentre il silenzio degli USA favorisce Putin. Trump avrebbe confidato agli europei che Putin non vuole fermare la guerra, convinto della vittoria. Nella notte, l'Ucraina ha subito il più pesante attacco aereo con oltre 300 missili e droni, lasciando 12 morti. Una escalation che preoccupa gli equilibri globali e la sicurezza europea.

Trump avrebbe detto agli europei che Putin non vuole porre fine alla guerra, si sente sicuro della vittoria. Nella notte il più pesante attacco aereo sull'Ucraina: oltre 300 tra missili e droni, i morti sono 12 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il cancelliere tedesco e "la svolta di Trump" su Kiev. Merz "scioccato" per la telefonata | Zelensky: «Il silenzio Usa incoraggia Putin»

