Il cambio look di Carlos figlio di Corona e Nina Moric | capelli lunghi e total denim

A soli 22 anni, Carlos Corona, figlio di Corona e Nina Moric, sorprende con un nuovo look: capelli lunghi e un abbigliamento total denim. Dopo un passato difficile tra le case dei genitori e una comunità, Carlos sembra aver intrapreso un percorso di rinascita. Il cambio di look rappresenta forse un nuovo capitolo per lui, segnato da sfide superate e da una volontà di reinventarsi.

Carlos Corona ha 22 anni. Non sono stati 22 anni semplici per lui: l’ultimo lo ha trascorso tra le case dei suoi genitori a Milano - quella del padre, Fabrizio Corona, e quella della madre, Nina Moric - e in una comunità. A rivelarlo era stato proprio l’ex paparazzo in un’intervista. Circa due... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il cambio look di Carlos, figlio di Corona e Nina Moric: capelli lunghi e total denim

Carlos Maria Corona cambia look: e il rapporto con mamma e papà?

Carlos Maria Corona cambia look: e il rapporto con mamma e papà?

Carlos Maria Corona: il giovane cambia look e la madre Nina Moric esprime la sua apprensione

Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, affronta una fase di cambiamenti significativi a 22 anni, mentre la madre esprime preoccupazioni per il rapporto con il padre.

Carlos Maria Corona cambia look, a 22 anni sempre più uomo: mamma Nina Moric posta le immagini con la barba lunga

Carlos Maria Corona cambia look, a 22 anni sempre più uomo: mamma Nina Moric posta le immagini con la barba lunga

