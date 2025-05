Il calore dei tifosi a Follo Cori e tanti striscioni per caricare la squadra

A Follo, i tifosi hanno accolto gli Aquilotti con cori e striscioni prima dell'allenamento, mostrando grande entusiasmo e supporto. Centinaia di uomini, donne e bambini hanno incitato la squadra e il mister D’Angelo, con il calore della loro voce e carica emotiva, per far sentire alla squadra che la città è al suo fianco e li sostiene con passione. Il boato e il tifo hanno energizzato i giocatori prima di affrontare le sfide.

Il boato dei centinaia di tifosi bianchi è risuonato, ieri pomeriggio a Follo, prima dell'allenamento degli Aquilotti. Uomini, donne e bambini si sono riversati al centro sportivo della bassa Val di Vara a incitare i bianchi e mister D'Angelo: "La squadra deve sentire che la città è al suo fianco, che non sarà mai sola". Con le sciarpe bianche al collo e tanti striscioni, gli appassionati hanno esternato attaccamento e vicinanza ai protagonisti. "Noi vogliamo lo Spezia in Serie A!". "Non un passo indietro, a testa alta, uniti verso la vittoria", la sintesi del pensiero comune, ad attestare una fiducia incondizionata verso un gruppo che, a fronte di enormi difficoltà, ha già conseguito un risultato storico qual è il record di punti in Serie B e ora ambisce a scrivere una pagina indimenticabile nella gloriosa storia aquilotta.

