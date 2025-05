Il Brescia Calcio smentisce la Gazzetta dello Sport | Nessun avviso ricevuto a marzo notizie infondate

Il Brescia Calcio ha ufficialmente smentito le recenti affermazioni de La Gazzetta dello Sport, dichiarando che non sono stati ricevuti avvisi a marzo. In un comunicato, il club ha descritto le notizie come "inesatte e fuorvianti", evidenziando la necessità di chiarire la situazione. La polemica sollevata dalle ricostruzioni porta a un approfondimento della verità dietro i fatti.

Il Brescia Calcio ha diffuso un comunicato ufficiale con cui prende fermamente le distanze dalle ricostruzioni pubblicate nei giorni scorsi da La Gazzetta dello Sport. Secondo il club, il quotidiano sportivo avrebbe riportato "notizie inesatte e fuorvianti", in particolare riguardo presunti... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Il Brescia Calcio smentisce la Gazzetta dello Sport: "Nessun avviso ricevuto a marzo, notizie infondate"

Argomenti simili trattati di recente

Brescia Calcio: incerto il futuro tra vendita e iscrizione in Serie B

Il futuro del Brescia Calcio FC è avvolto nell'incertezza tra possibili vendite e l'iscrizione in Serie B.

Clamoroso in Serie B, Gazzetta - "Brescia penalizzato e retrocesso, Sampdoria ai playout!" Ufficiale il rinvio

La Lega Serie B ha annunciato il rinvio dei Play-Out per la stagione 2024/2025, originariamente programmati il 19 e 26 maggio.

Clamoroso in Serie B, Gazzetta - "Brescia verso penalizzazione e retrocessione, così Frosinone salvo e Sampdoria ai playout!"

Clamoroso in Serie B: il Brescia verso penalizzazione e retrocessione, mentre Frosinone si salva e Sampdoria sfiora i playout.

Su questo argomento da altre fonti

Il Brescia Calcio smentisce la Gazzetta dello Sport: "Nessun avviso ricevuto a marzo, notizie infondate"

Come scrive bresciatoday.it: Il Brescia Calcio ha diffuso un comunicato ufficiale con cui prende fermamente le distanze dalle ricostruzioni pubblicate nei giorni scorsi da La Gazzetta dello Sport. Secondo il club, il quotidiano s ...

Brescia, il club di Cellino smentisce la Gazzetta dello Sport: ecco il comunicato delle rondinelle

Si legge su sampnews24.com: Brescia, il club di Massimo Cellino smentisce in un comunicato stampa l’articolo diffuso dalla Gazzetta dello Sport. Ecco i dettagli La Serie B continua a essere sconvolta dal caso Brescia e si attend ...

Serie B, caos Brescia: “Nessun avviso a marzo, primo atto solo a maggio”. Il comunicato del club

Da ilovepalermocalcio.com: Dopo le indiscrezioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport e riprese da diverse testate, secondo cui il Brescia avrebbe ricevuto un primo avviso dall’Agenzia delle Entrate già nel mese di marzo in me ...

IL BRESCIA SMENTISCE LA GAZZETTA????SI ASPETTA GIOVEDÌ IL TFN??