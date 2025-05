Il borgo di Savogno al riparo dal fuoco arrivano le vasche d’acqua

A Piuro (Sondrio), si stanno realizzando vasche di accumulo per l’antincendio, per completare la rete di sicurezza e proteggere il territorio da incendi devastanti. Il borgo di Savogno, al riparo dal fuoco, beneficerà di queste nuove vasche, che garantiranno un’approvvigionamento idrico tempestivo in caso di incendio, contribuendo a preservare il patrimonio e la sicurezza locale.

Piuro (Sondrio) – Completare la rete antincendio per rendere più sicuro il territorio e scongiurare il ripetersi di eventi devastanti come quelli di alcuni anni fa. È questo l’obiettivo principale dei lavori per la realizzazione delle vasche di accumulo per l’antincendio nei pressi d i Savogno, che verranno realizzati dalla Comunità montana Valchiavenna, a partire dalla fine dell’estate, per un esborso complessivo di oltre mezzo milione di euro stanziati da Regione Lombardia. Questi lavori sono necessari per evitare che la bellissima frazione di Savogno, un borgo medievale posto a 932 metri di altezza frequentatissimo d’estate e meta turistica importantissima per tutta la Valchiavenna, possa scomparire a causa di un incendio come quello dell’aprile del 2017, che ha devastato la zona circostante lambendo l’abitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il borgo di Savogno al riparo dal fuoco, arrivano le vasche d’acqua

