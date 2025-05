Il black out a Cannes | occhiali scuri croissant e vulnerabilità

A Cannes, un blackout ha causato disagi, lasciando le persone senza elettricità e complicando le attività quotidiane. La farmacista vicino al Palais ha commentato che la situazione si sta pian piano sistemando, anche se ancora non riescono ad accendere i computer. La scena include persone con occhiali scuri e croissant, simboli di un momento di vulnerabilità e inatteso. L'incidente ha evidenziato la fragilità delle infrastrutture e l’impatto sulla vita locale.

«Pian piano sta tornando, anche se per ora non siamo neppure riuscite a accendere il computer» sorride la farmacista vicino al Palais. La croce verde dell'insegna ha ripreso a lampeggiare,

