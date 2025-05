Il biopic su Michael Jackson non uscirà prima del 2027 e potrebbe essere diviso in due parti

Il biopic su Michael Jackson sarà disponibile solo dal 2027 e potrebbe essere diviso in due parti. I fan dovranno dunque attendere ancora un po', con la premiere inizialmente prevista per il 3 ottobre. La Lionsgate ha comunicato alcuni cambiamenti che hanno ritardato l’uscita, lasciando gli appassionati in attesa di scoprire la vita e la carriera della leggenda della musica, interpretata dal nipote Jaafar Jackson.

I fan di Michael Jackson dovranno pazientare ancora un po', prima di vedere nelle sale il biopic a lui dedicato. La premiere del film incentrato sulla vita della popstar -interpretata dal nipote Jaafar Jackson – era originariamente prevista per il prossimo 3 ottobre; sembra, però, che la Lionsgate abbia cambiato idea, facendo slittare l'uscita al 2027. L'amministratore delegato della casa di produzione, Jon Felthimer, ha dichiarato: «Per quanto riguarda il nostro film biografico su Michael Jackson, siamo entusiasti delle tre ore e mezza di straordinarie riprese del produttore Graham King e del regista Antoine Fuqua...

