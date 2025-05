Igor Volley in regia arriva l' oro olimpico Carlotta Cambi

Continua la stagione di grandi ritorni in casa Igor Volley: porta in regia Carlotta Cambi, campionessa olimpica, già protagonista con l'Italia nel 2016-2017 e nella seconda parte del 2022-2023. Affidata da Lorenzo Bernardi, la sua esperienza e determinazione sono pronti a contribuire alla crescita della squadra. Un ritorno importante che promette emozioni e successi nell'imminente percorso di questa squadra che punta in alto.

