Ieri in Campania | tragedia sfiorata donna salva nipotino dalla furia del fratello 81enne

In Campania, a Pago del Vallo di Lauro, ieri si è evitata una tragedia: un’81enne ha ferito una donna nel tentativo di proteggere il nipotino dalla furia del fratello, anch’egli ottantenne. La donna è rimasta ferita, ma si è salvata grazie al suo coraggio. La vicenda ha scosso la comunità, evidenziando tensioni familiari e situazioni di pericolo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 24 maggio 2025. Avellino – Un fatto drammatico e inquietante ha scosso la comunità di Pago del Vallo di Lauro: una donna di 81 anni è rimasta ferita nel tentativo di proteggere il nipotino dalla furia del fratello ottantenne, irritato dal pianto del piccolo. (LEGGI QUI) Benevento – Napoli è Campione d'Italia. Una vittoria che ha portato festeggiamenti e gioia nelle strade di molte città italiane e non solo, ma non a Benevento.

