I video su Tik Tok dell' investitore della donna uccisa in spiaggia a Pinarella

Lerry Gnoli, l'investitore coinvolto nell'incidente della donna uccisa sulla spiaggia di Pinarella, ha attirato l'attenzione sui social media con i suoi video su TikTok. Nel suo profilo, ha condiviso immagini delle ruspe al lavoro per livellare la sabbia, alcune delle quali risalgono al giorno stesso dell'investimento, sollevando interrogativi e polemiche su tempistiche e coincidenze.

🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it

