I Red Hot Chili Peppers e l' animazione | uscite da Netflix e rivedete il videoclip di Californication

I Red Hot Chili Peppers e l'animazione di Netflix si intrecciano con il videoclip di "Californication". Nella quarta stagione di "Love, Death & Robots", i RHCP sono rappresentati come marionette dirette da David Fincher, un omaggio stilistico lontano dalla potenza del video originale del 2000, che rilanciò la band. Era il giugno 2000, un'epoca senza piattaforme streaming, in un mondo ancora più semplice e meraviglioso.

Nella quarta stagione di Love, Death & Robots i RHCP diventano delle marionette dirette da David Fincher. Un esercizio di stile, ben lontano dalla folgorazione del celebre video del 2000 che ha (ri)lanciato la band. Giugno 2000, il mondo era ancora un posto meraviglioso. Le piattaforme streaming non esistevano, i film si noleggiavano da Blockbuster e i pomeriggi d'estate si passavano a guardare Mtv, in attesa di beccare il videoclip del momento. Come dire, eravamo felici e non lo sapevamo. Proprio nella calda estate di venticinque anni fa, i Red Hot Chili Peppers, sulla scia del settimo capolavoro in studio, Californication, rilasciavano lo strepitoso videoclip del brano che dava il titolo all'album (uscito qualche mese prima). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Red Hot Chili Peppers e l'animazione: uscite da Netflix e rivedete il videoclip di Californication

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Coldplay, Sfera Ebbasta e Shiva, Red Hot Chili Peppers

Questa settimana, le Certificazioni Fimi celebrano il successo musicale con il conferimento di dischi di platino a due icone del rock, i Coldplay e i Red Hot Chili Peppers, insieme ai talentuosi Sfera Ebbasta e Shiva.

Significato di amore in can’t stop dei red hot chili peppers nel volume 4 di love, death robots

In "Can’t Stop" di Love, Death + Robots (stagione 4), l’amore rappresenta la trasmissione di emozioni e connessioni tra esseri umani, anche in un contesto sperimentale e futuristico.

Blitz e arresto: sequestrati tre chili di cocaina e decine di dispositivi per inalare marijuana liquida

In un'operazione di grande successo, i militari della Guardia di Finanza di Terracina hanno arrestato un sospetto spacciatore, sequestrando tre chili di cocaina, 100 grammi di hashish e 40 dispositivi elettronici per l'inalazione di marijuana liquida.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’eredità di Californication: 25 anni di musica e innovazione visiva dei Red Hot Chili Peppers

Riporta ecodelcinema.com: Il videoclip di "Californication" dei Red Hot Chili Peppers, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, ha rivoluzionato il panorama musicale nel 2000 e continua a influenzare la cultura pop nel 2025 ...

Quando i Red Hot Chili Peppers chiamarono in aiuto la mamma

Riporta rockol.it: Come fosse una rubrica di La Settimana Enigmistica, forse non tutti sanno che... in una delle loro canzoni più famose i Red Hot Chili Peppers ingaggiarono come corista la mamma di uno di loro. Andiamo ...

Red Hot Chili Peppers, John Frusciante chiese aiuto a sua mamma per la registrazione di Under The Bridge

Segnala virginradio.it: L'intera band aiutò Anthony Kiedis nella confezione di uno dei più grandi brani di sempre della loro discografia ...

Red Hot Chili Peppers - Californication (Official Music Video) [HD UPGRADE]